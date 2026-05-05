Aksi Pedagang Awug Gratis Viral, Bukti Nyata Kecintaan ke Persib Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Istilah 'Persib adalah bahasa hati' kerap kali dilontarkan Bobotoh--suporter Persib--yang begitu mencintai dan mendukung klub kebanggaannya. Begitu juga yang dilakukan seorang pedagang awug asal Bandung Timur, Giri Andriansah.

Giri tidak menyangka ucap spontannya yang akan menggratiskan awug jualannya apabila Persib menang, menjadi perbincangan.

Kejadian itu terjadi ketika Persib Bandung menang dramatis saat melawan Bhayangkara FC di laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/26. Kamis (30/4/2026) malam, Giri sedang menyaksikan Persib tertinggal 0 - 2 di babak pertama.

Saat itu, ia mengucap nazar untuk memberikan secara cuma-cuma awug yang dijualnya di Pasar Ujungberung, Kota Bandung.

"Sebenarnya tidak ada niatan untuk bagi-bagi. Saya dari kecil memang sudah suka Persib. Waktu pertandingan itu, Persib sempat tertinggal 0-2, saya nonton bareng istri dan anak. Lalu saya bernazar, kalau Persib bisa comeback, awug saya gratis," kata Giri saat ditemui JPNN di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (4/5/2026).

Do'a Giri terkabul. Akhirnya setelah berjuang 2x45 menit, Persib berhasil membalikkan kedudukan dan menang dengan skor 4 - 2.

"Pas akhirnya jadi 2 - 1 lewat gol (Federico) Barba, saya masih bisa saja. Tapi begitu Persib benar-benar comeback, saya langsung senang, sampai sujud syukur," ucap dia.

"Setelah itu saya komentar di salah satu akun fanbase Persib, 'Alhamdulillah besok saya gratiskan awug', setelah itu saya tidur, dan subuhnya tetap persiapan jualan seperti biasa," lanjutnya.