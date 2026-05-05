Bojan Hodak Antusias Duel Big Match Persija vs Persib Digelar di SUGBK

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Duel panas pekan ke-31 BRI Super League 2025/26 bakal mempertemukan Persija Jakarta dengan Persib Bandung.

Laga sarat gengsi itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Minggu (10/5/2026).

Pelatih Persib, Bojan Hodak mengaku antusias laga bakal berlangsung di SUGBK. Stadion berkapasitas 78 ribu itu punya magis tersendiri bagi Persib dan klub lain yang pernah tampil di sana.

"Saya rasa, semua pemain selalu senang jika bermain di stadion yang top. Ini (GBK) adalah stadion yang top dan saya harap ini akan penuh," kata Hodak di Bandung, Selasa (5/5/2026).

Juru taktik asal Kroasia itu berharap, SUGBK nanti bisa dipenuhi suporter Jakmania--julukan suporter Persija.

Kehadiran suporter tuan rumah, kata Hodak, memberikan atmosfer pertandingan yang bagus. Apalagi ini adalah pertandingan besar yang akan menyedot perhatian seluruh pihak.

Fakta menarik lainnya adalah, Persib dan Persija kini sama-sama ada di tiga besar klasemen sementara Liga 1.

Maung Bandung di puncak klasemen, sementara Macan Kemayoran terpaut tujuh poin, dengan nilai 72 di peringkat ke-3.