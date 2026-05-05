Persija vs Persib: Beckham Putra Berharap Bisa Selebrasi di Hadapan Jakmania di SUGBK

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung belum dimulai, tetapi aroma persaingan sudah terjadi sejak beberapa hari sebelumnya.

Duel big match pekan ke-31 BRI Super League 2025/26 itu dipastikan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu (10/5/2026). Keputusan ini setelah PSSI memberi izin kepada tuan rumah menggunakan stadion berkapasitas 78 ribu itu.

Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia ini akan menjadi salah satu laga penentu di pekan ke-32. Atmosfer panas dipastikan tersaji, apalagi laga akan berlangsung di hadapan puluhan ribu suporter Persija.

Namun, gelandang Persib Beckham Putra justru menyambut laga ini dengan penuh percaya diri. Ia bahkan melontarkan psywar yang cukup berani jelang pertandingan.

Bagi Beckham, SUGBK bukan tempat yang menakutkan. Justru stadion tersebut menyimpan kenangan manis yang membuatnya semakin termotivasi tampil maksimal.

Di stadion itulah, Beckham mencetak 2 gol untuk Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts dan Nevis dalam laga FIFA Series 2026 pada 27 Maret 2026 lalu.

"Karena saya suka dengan GBK. Karena saya punya pengalaman yang bagus di sana saya bisa cetak dua gol bersama timnas," kata Beckham usai pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta, dikutip Selasa (5/5/2026).

"Tentunya ini menjadi pengalaman penting buat saya untuk bisa bawa Persib menang di GBK," sambungnya.