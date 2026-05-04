Menang Lawan PSIM, Pelatih Persib Bersyukur dan Kirim Sinyal Bahaya untuk Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan saat melawan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1 - 0.

Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu, bek Persib Patricio Matricardi berhasil mencetak gol kemenangan di menit dua.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan, laga berjalan sulit, tetapi anak asuhnya bisa menyelesaikan dengan baik.

"Pertandingan bagus. Saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu menyerang. Pada dasarnya kami memberikan bola kepada (PSIM) Jogja," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga di Stadion GBLA, Senin (4/5/2026) sore.

Hodak menuturkan, tim tamu tidak banyak memiliki peluang berarti, meskipun mereka menguasai pertandingan di babak kedua.

Ada hal yang dia soroti, yakni penyelesaian akhir yang dinilainya masih jadi sorotan. Persib beberapa kali mendapatkan peluang, tetapi saat di depan gawang lawan, pemain gagal mengeksekusinya menjadi gol.

"Mereka juga menguasai bola tapi tidak memiliki peluang yang benar-benar berbahaya," ujarnya.

Kami memiliki beberapa peluang di babak pertama dan khususnya di babak kedua. Kami masih gugup berada di depan gawang, yang pada dasarnya ini jadi hal yang kami butuhkan untuk 'kill the game'," lanjutnya.