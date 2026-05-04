Gol Matricardi ke Gawang PSIM Kokohkan Persib di Puncak Klasemen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil menjaga asa juara setelah membungkam PSIM Yogyakarta 1 - 0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026) sore.

Gol tunggal Patricio Matricardi di menit 2, mengokohkan Persib di puncak klasemen dengan nilai 72.

Angka ini terpaut tiga poin dari pesaingnya, Borneo FC yang baru akan bermain melawan Persita Tangerang, besok malam.

Babak Pertama

Sepak mula pertandingan antara Persib Bandung kontra PSIM Yogyakarta resmi digelar pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tuan rumah langsung tancap gas sejak peluit awal dibunyikan wasit Yudai Yamamoto. Tekanan cepat itu berbuah manis saat laga baru berjalan sekitar 1,5 menit.

Persib membuka keunggulan lewat situasi bola mati. Tendangan bebas Thom Haye disambut tandukan Patricio Matricardi yang berdiri tanpa kawalan.

Bola meluncur mulus ke gawang PSIM, mengubah skor menjadi 1-0.