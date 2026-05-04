Pelatih PSIM Yogyakarta Soroti Kualitas Individu Pemain Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PSIM Yogyakarta tidak goyah saat harus tandang ke markas Persib Bandung pada laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Senin (4/5/2026) sore.

Di leg pertama, PSIM harus puas dengan skor imbang 1-1 saat Persib melawat ke markasnya.

Kali ini, mereka berusaha untuk menang dan mencuri tiga poin, meskipun jalannya sulit.

Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul van Gastel mengatakan, timnya tidak bisa meremehkan tuan rumah.

Di atas kertas, Persib memang jauh diunggulkan, ketimbang PSIM. Namun, pelatih ingin menaikkan kepercayaan diri anak asuhnya.

"Saya rasa Bandung memiliki alasan mengapa mereka berada di papan atas klasemen," kata Gastel dalam konferensi pers pralaga.

Menurutnya, Persib adalah skuad dengan kualitas individu di atas rata-rata. Tidak hanya satu atau dua pemain, seluruhnya punya kemampuan yang jadi ancaman buat tim berjuluk Laskar Mataram.