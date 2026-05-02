Jawaban Kapten Persib Marc Klok Soal Tuduhan Rasisme dari Bhayangkara FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib, Marc Klok buka suara mengenai tuduhan aksi rasisme yang diduga dilakukan dia terhadap striker Bhayangkara FC, Henry Doumbia.

Doumbia diduga menerima ucapan rasisme dari Klok pada pertandingan Persib Bandung melawan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) malam.

Manajemen Bhayangkara FC kemudian melaporkan insiden tersebut kepada Match Commisioner (Match Com) dan Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Melalui akun Instagram pribadinya @marcklok, ia menyampaikan klarifikasi dan membantah tuduhan rasisme yang menyasar padanya.

Saya dengan tegas membantah tuduhan rasisme yang ditujukan kepada saya. Penyebaran informasi yang tidak benar mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi

merupakan hal yang tidak dapat diterima dan merugikan nama baik saya."

"Sepanjang hidup, saya selalu menjunjung tinggi nilai rasa hormat, kesetaraan, profesionalisme, dan anti-rasisme."

"Sepanjang karier saya, saya telah berbagi ruang ganti dengan pemain dari berbagai latar belakang, budaya, dan kebangsaan. Rasa hormat selalu menjadi nilai utama

bagi saya, baik di dalam maupun di luar lapangan. "Orang-orang yang mengenal saya, termasuk rekan setim, pelatih, dan orang-orang terdekat, mengetahui siapa saya dan nilai-nilai yang saya pegang," tulis Klok, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Sosok kapten Persib itu mengungkapkan kronologi kejadian yang sebenarnya.