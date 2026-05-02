Dugaan Rasisme, Kapten Persib Dilaporkan Bhayangkara FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapten Persib, Marc Klok, dilaporkan ke Match Commisioner (Match Com) dalam dugaan rasisme yang dilakukannya pada penggawa Bhayangkara FC.

Dugaan rasisme terjadi di babak pertama pertandingan Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, pada Kamis (30/4/2026). Marc Klok diduga menyampaikan narasi mengandung rasis terhadap striker Bhayangkara FC, Henry Doumbia.

"Pada laga kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC menjamu Persib Bandung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, diakui striker Bhayangkara Presisi Lampung FC, Henry Doumbia, jika dirinya menerima aksi rasis dari Marc Klok pada babak pertama," tulis isi keterangan resmi yang diunggah di akun Instagram official @bhayangkarafc, dikutip Sabtu (2/5).

Doumbia kemudian melaporkan kejadian yang menimpa pada dirinya kepada Wahyu Subo Seto selaku kapten tim.

Selanjutnya, Wahyu mengonfimasi kepada Marc Klok saat perjalanan menuju area ruang ganti di jeda turun minum.

"Diakhir babak pertama, Henry Doumbia memberitahukan aksi rasis vang diterimanya kepada Wahyu Subo Seto sebagai kapten tim. Mendengar lapo ran yang disampaikan Henry, setelah peluit akhir babak pertama dibunyikan Wahyu Subo Seto langsung mendatangi Marc Klok."

"Sama-sama menuju ruang ganti, Wahyu Subo Seto mendatangi Mack Klok dengan maksud mengkonfirmasi ucapan rasis yang ditujukan kepada Henry Doumbia. Momen-momen perdebatan itulah yang terekam dalam video-video yang viral di media sosial," lanjut isi unggahan.

Manajemen Bhayangkara FC pun menyayangkan adanya dugaan rasisme yang terjadi dalam pertandingan sepak bola.