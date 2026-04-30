Menang Lawan Bhayangkara FC, Bojan Hodak: Persib Memulai Pertandingan dengan Cara Salah

Kamis, 30 April 2026 – 23:20 WIB
Penggawa Persib, Berguinho, menyundul bola ke gawang Bhayangkara FC pada pertandingan pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) malam. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Enam gol tercipta pada duel panas pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 antara Bhayangkara FC melawan Persib Bandung.

Skor akhir 2 - 4 untuk kemenangan tim tamu Persib Bandung pada laga yang digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Persib mendapatkan kemenangan secara dramatis. Tertinggal 2 - 0 di menit-menit awal, Maung berhasil membalikkan keunggulan.

Empat gol Persib dicetak oleh Federico Barba (45+2'), Berguinho (49'), Beckham Putra (60'), dan Adam Alis (89'). 

Sementara Bhayangkara FC melesakkan dua gol yang dibuat oleh duo striker Afrika, Henri Doumbia (6') dan Moussa Sidibe (26'). 

Di penghujung waktu, The Guardians—julukan Bhayangkara FC—hampir saja menggagalkan kemenangan Persib, andaikan dua gol yang dicetak Dendy Sulistyawan dan Privat Mbarga tidak dianulir wasit karena offside.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan anak asuhnya melakukan kesalahan di menit-menit awal pertandingan.

Para pemain tidak menjalankan strategi sesuai rencananya, dan justru digempur habis-habisan oleh Bhayangkara FC.

Begini kata-kata Pelatih Persib, Bojan Hodak, setelah berhasil mengalahkan Bhayangkara FC secara dramatis. Singgung kesalahan pemain di babak pertama.
