Bojan Hodak Sebut Pemain Persib Harus Waspada Ancaman Duo Afrika Bhayangkara FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan Bhayangkara FC memiliki segudang pemain berkualitas yang harus diwaspadai anak asuhnya.

Duel Persib vs Bhayangkara akan tersaji di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, pada Kamis (30/4/2026) malam.

Juru taktik asal Kroasia itu kemudian mengerucutkan dua pemain yang dinilai punya kualitas di atas rata-rata. Mereka yakni dua penyerang dari negara Afrika, Henri Doumbia dan Moussa Sidibe.

Dua penggawa asing itu didatangkan Bhayangkara FC di paruh kedua musim BRI Super League 2025/26. Kehadiran Henri dan Sidibe, diyakini Hodak bisa merepotkan lini pertahanan Maung Bandung.

Sejak resmi berseragama Bhayangkara, Henri dan Sidibe terbilang pemain yang produktif.

Henri Doumbia mencatatkan empat gol, dan Moussa Sidibe sudah membuat 11 gol dari 12 pertandingan. Catatan impresif tersebut, membuat Maung harus waspada.

Hodak menuturkan, dia sudah mengetahui kekuatan individual dari Henri dan Sidibe. Tanpa pernah gembar-gembor, kedua pemain tersebut rupanya pernah masuk radar Bojan Hodak di jendela transfer.

Henri hampir direkrut Hodak saat sama-sama berkarier di Liga Super Malaysia. Namun, keinginannya urung terjadi karena biaya yang harus ditebus cukup mahal.