2 Pemain Persib Dipastikan Absen Saat Laga Melawan Bhayangkara FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung bakal menantang Bhayangkara FC pada pertandingan pekan ke-30 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) malam.

Pertandingan ini jadi tantangan buat Persib yang posisinya digusur Borneo FC di puncak klasemen. Mereka harus bisa kembali mengambil alih posisi pertama, untuk mengamankan misi juara liga hattrick di musim ini.

Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, laga malam nanti diprediksi bakal berjalan ketat.

Bhayangkara, kata Hodak, adalah salah satu tim terbaik di musim ini, yang mana mereka bisa membuat lawan terkejut dengan permainannya.

"Pertandingan yang sulit. Bhayangkara (sekarang) berada di posisi empat. Saya pikir di paruh kedua musim ini mereka salah satu tim terbaik," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Tim berjuluk The Guardians, baru saja merekrut tiga penyerang asing yang tajam. Mereka yakni Moussa Sidibe, Privat Mbarga, dan Henri Doumbia.

Ia memastikan, ketiga penyerang baru Bhayangkara akan menyulitkan pertahanan mereka.

"Mereka merekut tiga penyerang baru dan setelah itu mereka menjadi sangat berbahaya, terutama dalam serangan balik," tuturnya.