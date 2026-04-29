Bhayangkara FC Analisa Kekuatan Persib Bandung, Paul Munster: Kami Fokus 100 Persen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC berambisi membalaskan kekalahan atas Persib Bandung di putaran pertama BRI Super League 2025/26.

Saat itu, The Guardians--julukan Bhayangkara FC--harus menyerah 0 - 2 oleh brace gol yang dibuat Ramon Tanque.

Kini, pada pertandingan pekan ke-30 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Bhayangkara punya misi mengalahkan skuad asuhan Bojan Hodak.

Meski pun dikenal sebagai tim yang tangguh, Bhayangkara mengaku sudah menganalisasi kekuatan dari musuhnya itu.

"Ini adalah pertandingan besar, pertandingan penting bagi kami. Persib, kita tahu, adalah tim terkuat di liga saat ini. Jadi kami benar-benar harus fokus 100 persen dan siap untuk pertandingan tersebut," kata Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster, dalam konferensi pers pralaga, Rabu (29/4/2026).

Menjelang laga besok malam, kondisi Bhayangkara FC sedang tak stabil. Mereka dua kali menelan kekalahan oleh Persijap Jepara dan Persis Solo.

Namun sebelumnya, Bhayangkara bisa memenangkan enam laga berturut-turut.

Munster menuturkan, ia sudah mewanti-wanti kepada anak asuhnya untuk mewaspadai transisi permainan skuad Maung Bandung yang dikenal cepat.