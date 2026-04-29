Bek Persib Frans Putros Bicara Peluang untuk Juara Musim Ini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26 semakin sengit memasuki lima laga terakhir kompetisi.

Persib dan Borneo FC Samarinda menjadi kandidat kuat untuk juara musim ini.

Bek Persib asal Irak, Frans Putros memandang penentu gelar juara saat ini ada di tangan sendiri.

Persib perlu menyapu bersih lima laga sisa dengan kemenangan. Akan tetapi, tak mudah lawan yang dihadapi skuad Maung Bandung, yakni Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara.

"Kami punya sisa lima pertandingan, tentu harus memenangkannya. Jadi saya pikir sekarang semuanya ada di tangan kami," kata Putros di Bandung, Rabu (29/4/2026).

Jika berhasil membawa Persib juara ini akan jadi gelar ketiga Putros sepanjang kariernya.

Ia pernah juara di kasta kedua Liga Denmark bersama Silkeborg IF (2014) dan Viborg FF (2014). Maka dari itu, pemain yang berpeluang tampil di Piala Dunia 2026 ini tak ingin melewatkan kesempatan juara musim ini.

"Kans juara masih ada di tangan kami, jadi kami masih bisa menentukannya. Ada lima pertandingan tersisa, dan pertandingan berikutnya melawan Bhayangkara FC, terpenting sekarang kami harus memenangkan laga ini," tutur pemain 32 tahun ini.