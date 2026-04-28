Respons Santai Bojan Hodak Soal Polemik Bonus Rp1 Miliar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib, Bojan Hodak, tak mau ambil pusing soal kehebohan anak asuhnya mendapatkan bonus sebesar Rp 1 miliar dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Pemberian bonus tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan memicu reaksi keras dari suporter Bobotoh.

Hodak mengatakan, bonus untuk pemain dalam pertandingan sepak bola adalah hal lumrah dan tidak perlu digembar-gemborkan.

"Bagus jika mendapatkan bonus, para pemain tentunya layak mendapatkan bonus," kata Hodak di Bandung, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, bonus juga layak diterima para penggawa sebab mereka sudah berjuang hingga menjelang berakhirnya kompetisi Super League 2025/26.

Saat ini, klub berjuluk Maung Bandung itu pun masih berjuang meraih gelar juara hattrick di bawah asuhan pelatih asal Kroasia tersebut.

"Kami berada di peringkat pertama, benar kan? Anda bermain untuk bonus, begitulah sepak bola profesional," tegasnya.

Sebelumnya, Bobotoh membentangkan banner bertuliskan 'SHUT UP KDM' yang ditujukkan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.