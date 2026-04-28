Dibayang-Bayang Borneo FC, Penyerang Persib Sergio Castel Usung Misi Sapu Bersih Sisa Laga

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung masih belum bisa bernafas lega sekalipun mereka kini ada puncak klasemen.

Kans menjadi juara Super League 2025/26 pun terancam, sebab poin yang dikumpulkan Persib sama dengan Borneo FC.

Maung Bandung dan Pesut Etam sama-sama mengumpulkan 66 poin dari 29 laga yang dijalani.

Baca Juga: Polisi Tangkap Koboi Jalanan Kampungan di SPBU Bandung

Laga Persib melawan Bhayangkara, Kamis (30/4/2026) nanti pun jadi poin penting yang harus dimenangkan.

Meski punya nilai yang sama dengan Borneo FC, striker Persib, Sergio Castel, tidak risau.

Castel mengatakan, untuk saat ini mereka tetap yang pertama di klasemen.

"Kami masih ada di urutan pertama, jadi tidak ada yang berubah bagi kami," kata Castel di Bandung, Selasa (28/4/2026).

Penggawa asal Spanyol itu mengakui, kegagalan mereka menaklukkan Arema FC adalah kesempatan yang terbuang. Maka dari itu, Castel cum suis tak mau mengulangi kesalahan yang sama saat tandang ke Lampung.