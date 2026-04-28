Respons Kapten Persib Soal Kisruh Bonus Rp1 Miliar dari Menteri Ara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemberian bonus Rp1 miliar untuk Persib Bandung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuai kontroversi dari suporter Bobotoh.

Bonus dengan total Rp5 miliar itu diberikan pria yang akrab disapa Ara, sebagai bentuk dukungan pada Persib yang sedang berjuang merebut kembali gelar juara ketiga berturut-turut.

Kapten Persib, Marc Klok, memberikan komentarnya soal bonus miliaran rupiah dari pejabat publik tersebut.

Baca Juga: Polisi Tangkap Koboi Jalanan Kampungan di SPBU Bandung

Menurut Klok, bonus untuk pemain adalah hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan.

"Iya, itu sangat-sangat bagus kan? Mereka apresiasi kami, apresiasi klub, apresiasi kota. Ini sangat penting. Dan di sepakbola itu hal biasa untuk dapat apresiasi dan bonus," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), dikutip Selasa (28/4/2026).

Sosok kapten Persib itu mengaku bingung mengapa pemberian bonus jadi masalah.

Kata dia, hal seperti ini lumrah terjadi di klub Liga 1, bahkan di dunia.

"Saya tidak terlalu mengerti kenapa ada banyak pertanyaan buat itu karena setiap klub di Liga 1 punya itu. Mungkin kalau sekarang di media baru orang bicara," ujarnya.