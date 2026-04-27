Depok Siap Jadi Tuan Rumah Porprov XV Jabar 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kota Depok menegaskan kesiapannya menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 melalui acara hitung mundur yang berlangsung di Depok Open Space (DOS).

Porprov XV Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada 7–20 November 2026.

Upacara pembukaan akan digelar di Kota Bekasi pada 7 November 2026, sementara penutupan dijadwalkan berlangsung di Kota Bogor pada 20 November 2026.

Ketua Umum KONI Kota Depok, Herry Suprianto mengatakan terkait dengan acara countdown atau hitung mundur pelaksanaan menuju Porprov Jawa Barat tahun 2026, ini menjadi bagian penting untuk mensosialisasikan bahwa Depok akan menjadi tuan rumah terhadap 10 cabang olahraga.

"Kegiatan hitung mundur tentunya menjadi momen untuk menyampaikan kepada masyarakat, bahwa di Depok nanti pada bulan November akan ada kejuaraan multi-event terbesar di Jawa Barat, yaitu Depok siap menjadi tuan rumah," ucapnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, sejumlah cabang olahraga akan di gelar, seperti floorball, hoki, sepak bola putri, gateball, karate, basket, sepak takraw, golf, menembak, dan satu lagi yang pelaksanaannya tidak ada di Kota Depok yaitu selancar ombak.

Herry menuturkan, berbagai rangkaian acara hitung mundur turut memeriahkan momentum tersebut, mulai dari drumband, atraksi akrobatik paramotor, hingga pertunjukan lainnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bentuk motivasi bagi seluruh cabang olahraga di Depok agar mempersiapkan diri menghadapi persaingan dengan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.