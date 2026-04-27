PSSI Panggil 3 Penggawa Persib untuk Timnas Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Timnas Indonesia memanggil tiga penggawa Persib Bandung untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026, 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang.

Ketiga pemain yang mendapatkan 'Garuda Calling' berdasarkan surat bernomor 1819/AGB/317/IV-2026 itu adalah Thom Haye, Marc Klok, dan Saddil Ramdani.

Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi pada 23 April 2026 itu disebutkan, pemanggilan dilakukan sebagai langkah persiapan timnas menghadapi turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026.

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan mengikuti ASEAN Hyundai Cup 2026. Sebagai persiapan mengikuti Turnamen tersebut, PSSI akan melakukan Pemusatan Latihan di Jakarta," tulis Yunus Nusi dalam surat tersebut.

Bagi ketiga pemain, ini adalah pemanggilan pertama pada tahun ini. Sebelumnya, ketiganya tidak memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Series di bulan Maret 2026.

Pemusatan latihan tersebut direncanakan pada tanggal 26 hingga 30 Mei 2026 di Jakarta. Pihak PSSI mengharapkan para pemain sudah dapat berkumpul di Jakarta pada 26 Mei 2026.

Yunus menegaskan, pemusatan latihan ini akan menjadi instrumen penilaian bagi para pemain.

"Pemusatan latihan ini akan menjadi penilaian pemain melalui pendalaman taktik dan pertandingan internal," ungkapnya.