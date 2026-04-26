Bojan Hodak Tetap Santai Meski Kans Juara Persib Terancam

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung belum bisa bernapas lega menjelang berakhirnya musim kompetisi BRI Super League 2025/26.

Pasalnya, pada laga pekan ke-29 melawan Arema FC, Maung Bandung tak bisa mengumpulkan tiga poin. Mereka ditahan imbang tanpa gol, dan memaksa Persib berbagi poin dengan Borneo FC.

Borneo FC yang ada di peringkat kedua memiliki poin yang sama dengan Persib, yakni 66 poin. Tim asal Samarinda, Kalimantan Timur itu, malam tadi baru saja membungkam Semen Padang tiga gol tanpa balas.

Hasil tersebut sontak membuat posisi Persib terancam dari perburuan gelar juara Liga 1 musim ini.

Merespons hal ini, Pelatih Persib, Bojan Hodak, justru masih santai.

Menurut Hodak, Persib dan Borneo FC masih menyisakan lima pertandingan lagi. Penentuan juara ditentukan di setiap laga yang sulit yang akan dihadapi.

"Poin kami sama dengan Borneo, masih tersisa lima pertandingan lagi," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/4/2026).

Juru racik asal Kroasia itu mengungkapkan, timnya akan menghadapi lawan-lawan yang sulit, begitu juga dengan Borneo.