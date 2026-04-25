Ungkapan Perasaan Pelatih Arema FC Seusai Bisa Menahan Imbang Persib di Stadion GBLA

Sabtu, 25 April 2026 – 10:35 WIB
Pelatih Arema FC, Marcos Santos, dalam konferensi pers pascalaga di stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Arema FC nenjadi batu sandungan berikutnya untuk Persib dalam misi perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26.

Persib gagal meraih tiga poin, setelah Arema menahan imbang tanpa gol dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Dalam 104 menit jalannya pertandingan, Arema minim membuat serangan. Pertahanannya begitu kokoh hingga menyulitkan Marc Klok cs dalam mencetak gol.

Pelatih Arema FC, Marcos Santos mengatakan, skor imbang tanpa gol adalah hasil yang adil dan memuaskan untuk timnya.

Dia puas dan bangga karena para pemain bisa menahan imbang dan memblok setiap peluang Persib Bandung.

"Ini pertandingan yang sulit. Kami menghadapi kandidat juara yang dipimpin oleh pelatih hebat, yang sudah memasuki musim ketiganya dengan dua gelar dan sedang berjuang untuk gelar ketiga," kata Santos dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (24/4/2026) malam.

Santos mengaku, tidak mudah bermain di kandang Persib. Tuan rumah dengan segudang pemain bintangnya, mampu merepotkan lini pertahanan Arema.

Beberapa kali, peluang emas tercipta. Namun, kiper Arema Lucas Frigeri yang kemudian jadi man of the match malam ini, berhasil memblokade setiap peluang tersebut. 

