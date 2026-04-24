Abaikan Larangan Tandang, Aremania Nekat Datang Nonton Persib vs Arema di GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sejumlah pendukung Arema FC telah tiba di Kota Bandung untuk menyaksikan pertandingan away melawan Persib Bandung pada Jumat (24/4/2026) malam.

Laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/25 ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kick off pukul 19.00 WIB.

Sebelum memberi dukungan di stadion, sejumlah Aremania itu berkumpul di sekitaran Alun-alun Bandung.

Di area parkir mobil terpantau setidaknya ada enam bus dengan pelat nomor Malang yang terparkir.

Para pendukung itu tampak leluasa beraktivitas di sekitar Masjid Raya Bandung, lengkap dengan atribut suporter.

Beberapa ada yang berswafoto, duduk di kursi, hingga berjalan mengelilingi kawasan heritage itu.

Salah seorang Aremania, Robert (22) mengaku datang ke Bandung dengan menaiki bus bersama rombongan dari Malang. Ia berangkat pada Kamis malam.

"Berangkat malam jam 9-an, nyampe tadi jam 7," kata Robert saat ditemui di Asia Afrika.