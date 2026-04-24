Arema FC Berambisi Jadi Batu Sandungan untuk Persib Meraih Asa Juara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua kemenangan Arema FC menjadi modal penting Singo Edan saat menantang Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam.

Arema FC yang ada di peringkat 11, berupaya memperbaiki posisi. Klub kebanggaan warga Malang itu ingin membuktikan diri bila timnya layak bersaing di Liga 1.

Pelatih Arema FC, Marcos Santos mengatakan, persiapan anak asuhnya sudah maksimal menjelang pertandingan. Para penggawa menjalani sesi latihan dengan serius, menunjukkan keinginannya membawa pulang poin maksimal.

"Persiapan kami berjalan dengan baik, kami menjalani sesi latihan yang bagus, dan kami datang dengan dua kemenangan, jadi itu memberi motivasi," kata Santos dalam konferensi pers pralaga.

Juru racik asal Brasil itu mengungkapkan, hasil positif di dua laga terakhir membuat para pemain termotivasi. Namun ia mengingatkan bahwa Persib Bandung adalah tim yang berbeda.

Juara bertahan Liga 1 itu kini ada di peringkat pertama dan tengah dalam misi perburuan kampiun yang ketiga kalinya.

Skuad asuhan Bojan Hodak itu pastinya akan menampilkan permainan yang berkualitas, tentu dengan segudang pemain bintangnya.

Maka dari itu, Santos meminta kepada Dalberto dkk untuk tetap fokus dan percaya diri bisa mengalahkan tuan rumah.