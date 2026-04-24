Marc Klok Pastikan Mental Pemain Persib Tak Tertekan Dikejar Borneo FC di Papan Klasemen

Jumat, 24 April 2026 – 06:47 WIB
Kapten Persib, Marc Klok, dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib, Marc Klok berupaya tetap rendah hati meskipun timnya kini ada di posisi puncak klasemen.

Berjuang maksimal di setiap pertandingan, dan memandang serius lawan, adalah kiat-kiat Klok cs untuk tetap fokus di enam laga 'final'.

Persib Bandung kini ada di peringkat pertama dan berpeluang kembali menjadi juara Super League yang ketiga kalinya.

Dengan nilai 65 poin, Persib hanya terpaut dua angka dari rivalnya, Borneo FC. Kans menjadi juara pun masih terbuka lebar untuk kedua tim.

Namun, bagi Persib ada di puncak bukanlah sebuah ancaman. Skuad Maung Bandung tidak merasa tertekan, justru menganggapnya sebagai tantangan.

"Kamu bisa pilih itu sebagai tekanan, tapi bagi saya ini tantangan. Ini adalah tantangan, dan tantangan ini untuk kami sendiri, untuk di ruang ganti, untuk skuad, dan untuk klub," kata Klok dalam konferensi pers pralaga, dikutip Jumat (24/4/2026).

Klok tidak mau dengan pencapaian yang diterima timnya justru menjadi bumerang.

Maka dari itu, di setiap laga ia dan rekan-rekannya berusaha keras untuk menang dan menunjukkan kualitasnya pada publik.

BERITA TERKAIT

