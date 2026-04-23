Pelatih Persib Bojan Hodak Sebut Arema Penyerang Berbahaya

Kamis, 23 April 2026 – 15:00 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak (tengah), dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mewaspadai lini serang Arema FC yang dikenal tajam dan merepotkan.

Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, Arema FC yang tercecer di peringkat 11 tidak boleh dianggap remeh. Mereka punya para penyerang tajam dan mengancam pertahanan Marc Klok cum suis.

"Pertandingan yang sulit besok. Arema berada di posisi yang lebih baik dari sebelumnya, dalam laju yang bagus mereka bermain bagus," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/4/2026).

Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan, Singo Edan--julukan Arema FC--punya jejeran penyerang asing berbahaya, seperti Dalberto Luan dan Joel Vinicius yang pernah menjebol Persib saat masih berseragam Borneo FC.

"Lini serangnya mereka terutama sangat berbahaya, banyak pemain bagus. Jadi ini akan menjadi laga berat bagi kami, tapi kami bermain di kandang," tuturnya.

Meski terancam dengan penyerangan berbahaya, Hodak optimistis bisa menaklukkan Arema FC. Dukungan dari Bobotoh yang hadir di stadion jadi amunisi tambahan untuk Maung Bandung.

"Saya harap stadion akan penuh dan kami bermain di depan dukungan suporter, itu selalu menjadi keuntungan bagi kami," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

