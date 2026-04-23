Seusai Kontroversi Gol Dewa United, Bos Persib Minta Satgas Mafia Wasit Turun Tangan

Kamis, 23 April 2026 – 11:57 WIB
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung menyisakan enam pertandingan terakhir di putaran dua BRI Super League 2025/26. 

Enam laga 'final' ini krusial, demi menjaga asa kembali menjadi juara Liga 1 musim ini. 

Menjelang laga panas melawan Arema FC, Jumat (24/4/2026) malam, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mewanti-wanti kepada anak asuhnya untuk tetap fokus. 

Baca Juga:

Dia juga berharap mendapatkan wasit yang profesional di setiap pertandingan. Hal ini guna menghindari insiden 'kecurangan' yang diduga terjadi ketika Persib melawan Dewa United. 

"Kita tidak ada pilihan. Kita tersisa tujuh (enam) laga pertandingan lagi. Saya sudah memberikan motivasi, harus menang jangan sampai draw apalagi kalah. Semua pemain sudah bagus. Anak-anak semua luar biasa mainnya," kata Umuh saat dihubungi, Kamis (23/4). 

Sosok bos Persib itu kembali menyinggung pertandingan Persib melawan Dewa United yang berakhir imbang 2 - 2. Dalam pertandingan tersebut, sempat terjadi gol kontroversi di kubu Dewa United. 

Baca Juga:

Gol Alex Martins pada menit 24 menjadi sorotan karena dalam prosesnya bola diduga sudah keluar lapangan sebelum Alexis Messidoro mengirim umpan silang. 

Dari tayangan ulang, bola tampak telah melewati garis lapangan. Namun, keterbatasan sudut kamera membuat VAR tetap mengesahkan gol tersebut. 

Bos Persib Umuh Muchtar mengultimatum wasit yang memimpin pertandingan menjelang laga kontra Arema FC.
BERITA TERKAIT

