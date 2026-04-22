3.000 Personel Kepolisian Siap Amankan Laga Persib vs Arema

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung menerjunkan 3.000 personel dalam pengamanan pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (24/4/2026) malam.

Duel big match pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 itu diprediksi bakal dihadiri puluhan ribu suporter Bobotoh yang memenuhi stadion.

Plt. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adiwijaya mengatakan, rapat koordinasi (rakor) pengamanan pertandingan sudah dilaksanakan panpel bersama dengan polisi pada Jumat lalu.

Beberapa hal dibahas, termasuk mengantisipasi kehadiran Aremania--julukan suporter Arema--yang nekat datang.

"Kemarin kami sudah lakukan rapat koordinasi dari pihak pengamanan maupun dari internal selaku pelaksana. Kemudian dari kegiatan pengamanan tersebut, kami mempersiapkan personel untuk mengamankan lebih kurang 3.000 personel," kata Adiwijaya saat ditemui di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

Perwira Menengah Polri itu mengungkapkan, pihaknya bersama personel gabungan akan mengamankan jalannya pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB.

Kepada Bobotoh yang hadir pun diminta tertib dan menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung.

"Dari mulai Polda, ada dari TNI, ada dari instansi, termasuk Polrestabes sendiri. Kami himbau untuk Bobotoh atau penonton untuk bisa menonton dengan tertib, dengan nyaman, dengan baik tanpa ada kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan," jelasnya.