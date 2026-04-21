Persib Imbang di Kandang Dewa United, Bojan Hodak Singgung Gol Kontroversi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung gagal mengamankan tiga poin dari kandang Dewa United.

Pasukan Bojan Hodak itu harus puas membawa pulang Satyawan poin setelah main imbang 2 - 2 pada laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026) malam.

Sebelumnya Persib tertinggal 2-0 lewat gol Alex Martins (24') dan Ricky Kambuaya (61'). Namun, Maung bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Thom Haye (77') dan Andrew Jung (86').

Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Pria di Cinambo Bandung

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan laga berjalan sulit dan menarik sesuai prediksinya.

Termasuk, gol pertama Dewa United yang menurut Hodak seharusnya tidak disahkan wasit.

Kata Hodak, situasi gol pertama Dewa terjadi di luar perkiraannya. Bola yang sudah dianggap pemain 'keluar' justru dianggap wasit tidak begitu.

Alhasil, Alexis Messidoro berhasil memberi assist kepada Alex Martins yang berdiri bebas di depan gawang Teja Paku Alam.

"Secara pertahanan kami membuat beberapa kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Beberapa, seperti gol pertama itu seperti kekanak-kanakan," kata Hodak, dikutip Selasa (21/4).