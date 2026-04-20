Dewa United Percaya Diri Bisa Membungkam Persib

Senin, 20 April 2026 – 13:55 WIB
Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Skuad Dewa United tengah diselimuti kepercayaan diri yang tinggi menjelang pertandingan melawan Persib Bandung.

Duel klasik di Banten International Stadium (BIS) ini mempertemukan dua tim dengan peringkat berbeda. Persib di puncak klasemen, sedangkan Dewa tercecer di peringkat delapan klasemen sementara.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink mengatakan, timnya tidak gentar menghadapi skuad asuhan Bojan Hodak itu. Sekalipun Dewa United kalah 1 - 0 di pertemuan pertama, Riekerink punya modal di leg kedua.

Modal yang dimaksud ialah kemenangan Dewa United melawan tim-tim papan atas, seperti Persija Jakarta dan Borneo FC.

Secara mengejutkan, Alex Martins cum suis mampu mengalahkan Borneo FC 2 - 1, menahan imbang Persija Jakarta 1 - 1, dan menang di kandang Malut United yang terkenal 'angker' dengan kedudukan 1 - 2.

Dengan raihan positif itu, Rikerink optimistis anak asuhnya juga bisa mengalahkan Persib Bandung.

"Dasarnya, kami sekarang di posisi ke-8, mereka di posisi pertama. Pelajarannya ada di sana," kata Riekerink, Senin (20/4/2026).

"Saat kami lawan Persija, hasilnya imbang. Saat lawan Malut dengan serangan yang sangat bagus, kami menang. Kami bisa bersaing dengan tim-tim papan atas saat ini, terutama setelah (bursa) musim dingin," lanjutnya.

