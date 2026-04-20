Bojan Hodak Ingatkan Pemain Persib: Dewa United Punya Banyak Bintang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengincar tiga poin di kandang Dewa United, demi menjaga kans juara BRI Super League 2025/26.

Pertandingan pekan ke-28 ini akan digelar di Banten International Stadium (BIS) pada Senin (20/4/2026) malam. Marc Klok cs menaruh kewaspadaan pada skuad asuhan Jan Olde Riekerink yang terkenal dengan pertahanan kokohnya.

Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, Dewa United punya segudang pemain berkualitas yang bisa jadi ancaman.

Alex Martins dengan torehan 14 golnya, Alexis Messidoro, Ivar Jenner, Hugo 'Jaja' Gomes, hingga dua eks bintang Persib, Nick Kuipers dan Edo Febriansah, adalah nama-nama yang berpeluang merepotkan pertahanan Persib.

Namun begitu, Hodak tidak mau anak asuhnya hanya fokus pada sebagian pemain saja. Seluruh penggawa Dewa United yang diturunkan malam nanti adalah ancaman yang berbahaya.

"Kami tidak bisa memberikan perhatian khusus hanya pada satu pemain karena mereka punya lima atau enam pemain bagus yang bisa menentukan hasil pertandingan kapan saja," kata Hodak.

Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan, anak asuhnya harus fokus hingga menit akhir pertandingan. Persib tak boleh tergelincir dari perburuan gelar juara Liga 1.

"Itulah alasan mengapa sebagai tim kami harus sangat kompak, kami harus waspada selama 90 menit. Tetapi mereka juga perlu memikirkan pemain-pemain kami. Saya yakin ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik," jelasnya. (mcr27/jpnn)