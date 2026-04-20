Resmi Dilantik, KORMI Kota Bandung Tancap Gas Program 100 Hari

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) KORMI Kota Bandung Hilman Majid menegaskan pelantikan kepengurusan periode 2026–2030 bukan sekadar seremonial.

Menurut dia, momen ini menjadi titik awal transformasi olahraga masyarakat di Kota Bandung.

“Ini bukan sekadar pelantikan, tetapi awal komitmen kami menggerakkan olahraga masyarakat untuk menciptakan warga yang sehat dan produktif,” kata Hilman, dikutip Senin (20/4/2026).

Pelantikan digelar pada 18 April 2026 di Aula Dada Rosada, Gedung PMI Kota Bandung.

Hilman mengakui, partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi masih rendah. Jika tidak ditangani serius, kondisi ini bisa berdampak pada kualitas kesehatan dan produktivitas warga.

Karena itu, KORMI langsung menyiapkan strategi berbasis kolaborasi dan pendekatan gaya hidup aktif.

“Kami ingin olahraga menjadi bagian dari keseharian masyarakat, bukan sekadar aktivitas sesekali,” ujarnya.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat peran Induk Organisasi Olahraga (Inorga) sebagai penggerak di tingkat komunitas.