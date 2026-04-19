Bandung Jadi Pembuka Run For Humanity 2026, Ribuan Pelari Gaungkan Semangat Kemanusiaan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Run For Humanity (RFH) resmi digelar di Kota Bandung sebagai kota perdana dalam rangkaian event tahun 2026.

Sebanyak 2.750 peserta turut ambil bagian dalam ajang ini, yang menggabungkan semangat olahraga dengan misi kemanusiaan.

Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan bahwa Run For Humanity bukan sekadar event lari, tetapi telah menjadi gerakan kolaboratif yang menginspirasi masyarakat untuk hidup sehat sekaligus peduli kepada sesama.

Event ini didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai sponsor utama semakin menujukan komitmenya sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual di tengah masyarakat, selain itu banyak dukungan dari berbagai brand co-sponsor seperti Paragon Corp, Kahf, Wardah, Spesial Soto Boyolali Hj. Hesti, Bintang Bangsa, dan Fyne.

Regional CEO BSI Regional VI Bandung, Fitria Ekayani menyampaikan, bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari menjadi momentum strategis bagi perbankan syariah untuk hadir lebih dekat dan relevan.

"Tren olahraga lari yang semakin diminati anak muda menjadi momentum strategis bagi BSI untuk mendekatkan layanan keuangan syariah dengan gaya hidup mereka,” ucapnya.

“Melalui Run For Humanity Bandung, kami mengajak masyarakat memulai ‘Langkah Emas’, yaitu langkah sederhana dalam merencanakan masa depan finansial sekaligus ibadah, seperti haji dan kurban," sambungnya.

Fitria menambahkan, melalui produk Emas Haji serta program kurban bersama, BSI ingin mengedukasi masyarakat bahwa perencanaan ibadah kini dapat dimulai secara bertahap dan jauh lebih terjangkau.