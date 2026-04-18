Pembelaan Pelatih Persib Bojan Hodak Soal Performa Sergio Castel

Sabtu, 18 April 2026 – 16:30 WIB
Striker Persib, Sergio Castel. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Performa striker Persib Bandung, Sergio Castel, belum menunjukkan konsistensi sejak didatangkan pada jendela transfer terakhir.

Penyerang asal Spanyol itu masih belum stabil dalam urusan mencetak gol, mirip dengan beberapa rekrutan anyar Maung Bandung lainnya musim ini.

Pelatih Persib, Bojan Hodak menilai kondisi tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat sejumlah pemain baru datang tanpa persiapan pramusim yang ideal.

Baca Juga:

Menurut Hodak, tidak hanya Castel, beberapa pemain lain seperti Ramon Tanque dan Andrew Jung juga sempat membutuhkan waktu untuk bisa tampil maksimal di lini depan Persib.

"Saya rasa ini mirip karena Sergio (Castel) baru tiba. Ini memang kendalanya. Ada 3 -4 pemain yang kami datangkan di hari terakhir jendela transfer. Mereka semua pemain bagus, seperti Thom (Haye), Jung, (Layvin) Kurzawa. Mereka tidak menjalani pramusim, jadi ketika datang mereka tidak sepenuhnya bugar," kata Hodak, Sabtu (18/4/2026).

Juru racik asal Kroasia itu menegaskan, setiap pemain memang membutuhkan waktu berbeda untuk beradaptasi dengan tim, kompetisi, hingga kondisi fisik.

Baca Juga:

Dia bahkan membandingkan dengan sosok pemain dunia, Luka Modric, yang pernah dianggap publik sebagai pembelian terburuk.

"Saya rasa setiap pemain butuh waktu untuk beradaptasi. Saya selalu memberikan contoh Modric. Ketika enam bulan pertama di Madrid, dia dinilai sebagai pembelian terburuk. Tapi pada akhirnya dia menjadi salah satu yang terbaik," jelasnya.

BERITA TERKAIT

