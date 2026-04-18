Persib Waspadai Kebangkitan Dewa United, Bojan: Mereka Punya Banyak Pemain Bagus

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib, Bojan Hodak, benar-benar melihat Dewa United sebagai ancaman serius dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26.

Sebagai tim pendatang di Liga 1, Dewa United dikenal memiliki 'skuad mewah', dengan mendatangkan banyak pemain bintang dan bintang timnas, seperti Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly, Alexis Messidoro, Alex Martins, Rafael Struick, dan Ivar Jenner.

Tim berjuluk 'Banten Warriors' itu bahkan membajak dua bintang Persib juara, Nick Kuipers dan Edo Febriansah, di awal musim ini.

Dengan skuad mumpuni yang dimiliki, Dewa United bisa jadi batu sandungan setiap tim, termasuk Persib. Namun sayang, menjelang akhir musim performa tim asuhan Jan Olde Riekerink itu justru menyusut.

Dewa kini ada di peringkat sembilan klasemen sementara, dari yang sebelumnya masuk di papan lima besar.

Hodak mengatakan, dengan kondisi Dewa saat ini, timnya tidak boleh menganggap remeh.

Ia tetap menganggap Dewa United sebagai salah satu tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan.

"Persiapan terakhir, kami masih punya waktu besok dan lusa. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Dewa adalah salah satu tim terkuat di laga, meskipun entah mengapa pada paruh pertama musim mereka tampil kurang baik," kata Hodak di Bandung, Sabtu (18/4/2026).