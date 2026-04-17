Lawan Dewa United Tanpa Pentonton Persib Merasa Tertekan, Bojan: Mereka Biasa Main Sepi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan pekan ke-28 BRI Super League antara Dewa United melawan Persib Bandung di Banten International Stadium (BIS), akan berlangsung tanpa penonton.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan.

Persib sebagai tim tamu, melihat keputusan ini sebagai hal yang merugikan.

Pelatih Bojan Hodak, mengatakan timnya terbiasa tampil dengan dukungan suporter di stadion. Dengan ketiadaan penonton, justru ini menekan para pemain saat bertanding.

Selain itu, ia menilai keputusan ini menguntungkan Dewa United sebagai tuan rumah, karena tim berjuluk Banten Warriors itu terbiasa bermain dengan situasi yang 'sepi'.

"Saya rasa Dewa sudah terbiasa bermain tanpa penonton. Menurut saya, ini justru keuntungan bagi mereka, bukan bagi kami," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (17/4/2026).

Juru taktik asal Kroasi itu meyakini dukungan suporter di stadion, memberikan dampak yang baik bagi pemain yang tampil di atas lapangan. Baik itu, sokongan semangat atau kritik kepada timmnya.

Karena itu, Hodak meminta kepada anak asuhnya untuk tampil maksimal agar bisa memenangkan pertandingan tersebut.