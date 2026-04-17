Eliano Reijnders Tak Sabar Tantang Ivar Jenner di Laga Persib vs Dewa United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sama-sama meniti karier di Eredivisie, Eliano Reijnders dan Ivar Jenner, akan bertemu di Liga Indonesia pada pertandingan BRI Super League 2025/26.

Eliano Reijnders dengan klub Persib Bandung, bakal bertandang ke markas Dewa United, yang menjadi rumah baru dari Ivar Jenner.

Laga pekan ke-28 ini akan digelar tanpa penonton di Banten International Stadium (BIS) pada Senin (20/4/2026).

Eliano mengaku tidak sabar berjumpa dengan rekannya di atas lapangan. Adik kandung Tijjani Reijnders itu pernah satu klub dengan Jenner saat membela FC Utrech FC.

"Saya memantau Ivar (Jenner) karena saya bermain dengannya di Belanda, jadi terkadang saya menjalin kontak dengannya," kata Eliano di Bandung, Jumat (17/4).

Ia menuturkan, Dewa United adalah skuad mewah yang dihuni pemain-pemain berkelas. Selain Jenner, ada juga Rafael Struick, rekannya sesama di Timnas Indonesia.

"Mereka punya pemain-pemain bagus, juga ada beberapa pemain timnas, jadi akan menyenangkan bertemu mereka. Tapi kami hanya harus tetap fokus untuk pertandingan ini," tuturnya.

Eliano pun mengungkapkan kesiapan timnya menjelang pertandingan itu. Satu lagi laga final yang menurutnya, harus bisa dimenangkan Persib, untuk gelar juara ketiga berturut-turut.