Jelang Lawan Banten Warriors, Bojan Hodak Ungkap Kekuatan Tersembunyi Dewa United

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dewa United akan menjadi lawan dari Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Duel ini digelar di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4/2026).

Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, Dewa United adalah tim yang kuat dan berbahaya.

Baca Juga: Persib Dapat Kabar Baik Menjelang Laga Kontra Dewa United

Dengan kekuatan dan skuad yang dimiliki, menurut Hodak, seharusnya Dewa berada di posisi yang lebih baik dari sekarang.

"Dewa punya banyak pemain bagus. Saya selalu bilang Dewa adalah tim yang sangat bagus. Mereka punya banyak pemain dengan kualitas individu tinggi. Saya tidak tahu kenapa posisi mereka rendah di klasemen," kata Hodak di Bandung, Kamis (16/4/2026).

Bagi Hodak, melawan tim berjuluk Banten Warriors, tidak pernah mudah. Dewa dihuni pemain-pemain terbaik, sekelas Hugo 'Jaja' Gomes, Nick Kuipers, hingga Alex Martins yang sudah mengemas 14 gol.

Di putaran pertama, Persib bahkan baru bisa mencetak gol kemenangan lewat tendangan penalti Andrew Jung menit 62, dan Beckham Putra yang dihukum kartu merah.

Hodak menilai, kegagalan tim asuhan Jan Olde Riekerink dikarenakan jadwal padat AFC Challenge League.