Persib Dapat Kabar Baik Menjelang Laga Kontra Dewa United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Striker Persib, Andrew Jung dipastikan sudah pulih dari cedera. Pemain berpaspor Prancis itu, kemungkinan bisa kembali ke lapangan saat tim menghadapi Dewa United pada laga pekan ke-28, Senin (20/4/2026).

Tim dokter Persib, Wira Prasetya mengatakan, Jung menjalani proses pemulihan dan kini kondisinya sudah benar-benar pulih.

Top skor sementara Persib itu, sebelumnya absen saat Persib meraih kemenangan di kandang atas Bali United 3 - 2.

"(Andrew) Jung, saat ini sudah pulih 100 persen, dan besok sudah kembali bergabung latihan," kata Wira ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (15/4/2026).

Wira pun memberi lampu hijau kepada pelatih terkait pemain 28 tahun itu bisa dimainkan saat Persib melawat ke markas Dewa United.

"Peluangnya sangat besar untuk bermain melawan Dewa United," ucapnya.

Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM Jadi Prioritas Pemkot Depok di 2027

"Saat melawan Bali United kondisinya 90 persen, sehingga tim pelatih tidak ingin mengambil risiko menurunkannya," lanjutnya.

Wira menuturkan, masalah yang kini dihadapi tim jelang pertandingan adalah Luciano Guaycochea yang mengalami patah tulang di bagian jari kelingkingnya.