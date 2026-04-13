Bali United Pulang Tanpa Hasil dari Bandung, Jhonny Jansen Tetap Bangga

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bali United gagal membawa pulang tiga poin dalam laga tandang menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pasukan Serdadu Tridatu harus menyerah 2 - 3 setelah berjuang hingga babak perpanjangan waktu.

Anak asuh Johnny Jansen itu berhasil membuktikan diri lewat dua gol Bali yang dicetak di 10 menit terakhir pertandingan.

Gol Teppei Yachida (81') dan Jordy Dennis Bruijin (90+3') memperkecil ketertinggalan Bali, meskipun akhirnya mereka pulang tanpa hasil.

Pelatih Jansen mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan malam tadi.

Menurutnya, Bali United seharusnya bisa membawa pulang poin maksimal, karena mereka tampil lebih baik dari tuan rumah.

"Saya kecewa karena kami tidak mendapatkan poin. Saya pikir kami pantas, setidaknya meraih satu poin. Bahkan, menurut saya hari ini kami seharusnya bisa mendapatkan tiga poin, karena kami bermain lebih baik daripada Persib Bandung," kata Jansen, dikutip Senin (13/4).

Jansen menuturkan, anak asuhnya sudah memberikan penampilan terbaik. Dia tetap mengapresiasi daya juang pemain hingga menit akhir pertandingan.