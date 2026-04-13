Persib Menang Dramatis atas Bali United, Bojan Hodak Bicara Kecolongan di Menit Akhir

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung gagal meraih clean sheet, meskipun menang saat menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Pertandingan itu berakhir dengan skor 3 - 2 untuk tuan rumah. Persib kebobolan dua gol, setelah sebelumnya unggul 2-0 hingga pertengahan babak kedua.

Namun, petaka dimulai ketika Patricio Matricardi mendapatkan kartu kuning kedua, dan mengharuskan Persib bermain dengan 10 pemain, ketika sedang unggul.

Berlubangnya lini belakang Persib, akhirnya bisa dimanfaatkan Bali United. Dua gol bersarang di gawang Teja Paku Alam, dan itu terjadi pada 10 menit jelang pertandingan berakhir

Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, sebelum Matricardi mendapatkan kartu merah, pertandingan berjalan dengan sesuai rencana.

Persib unggul 2-0, dan Bali United kesusahan membuat peluang.

"Saya sudah katakan, bahwa pertandingan ini akan menjadi laga yang sulit. Saya rasa, tadi pada dasarnya sebelum ada pemain kartu di kartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Senin (13/4).

Menurutnya, Bali United berhasil memanfaatkan situasi kelelahan pemain yang terjadi penghujung laga. Apalagi ditambah, skuad Persib yang sudah tidak lengkap.