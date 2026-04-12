JPNN.com

Drama 5 Gol di GBLA, Maung Bandung Kukuh di Puncak Klasemen

Minggu, 12 April 2026 – 22:00 WIB
Pertandingan Persib Bandung vs Bali United berakhir dengan skor 3 - 2 untuk kemenangan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung vs Bali United di pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 berjalan panas.

Laga berakhir dengan skor tipis 3 - 2 untuk kemenangan Persib Bandung.

Tiga gol Persib dicetak oleh Ramon Tanque (28'), Luciano Guaycochea (56'), dan Federico Barba (87').

Sementara, Bali United bisa memperkecil skor berkat gol dari Teppei Yachida (81') dan Bruijin (90+3').

Persib Bandung langsung tancap gas saat menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026).

Tampil dengan kekuatan terbaik, Maung Bandung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. 

Peluang pertama hadir cepat, tepatnya pada menit ke-5. Winger Persib, Berguinho, menusuk dari sisi kanan pertahanan Bali United sebelum mengirimkan umpan matang ke depan gawang.

Ramon Tanque yang berdiri bebas gagal memaksimalkan peluang emas tersebut. Bola justru melambung, meski jaraknya sangat dekat dengan gawang.

Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 2. Kemenangan diraih secara dramatis, mulai dari kartu merah Matricardi dan gol menit akhir Bali
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib bali united persib menang persib vs bali united ramon tanque bri super league federico barba luciano guaycochea

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU