Line Up Persib vs Bali United: Trio Gelandang Hodak Jadi Kunci, Jung dan Julio Cesar Absen

Persib vs Bali United: Bojan Hodak Pasang 3 Gelandang Utama, Andrew Jung - Julio Cesar Absen

Persib Bandung tampil dengan skuad regulernya saat menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Pada pertandingan pekan ke-27 BRI Super League 2025/26, Pelatih Bojan Hodak menurunkan 11 pemain pertama yang biasa dimainkan.

Teja Paku Alam masih jadi andalan Hodak di bawah mistar gawang. Eliano Reijnders dan Patricio Matricardi mengawal lini belakang Persib, yang kali ini ditinggalkan Julio Cesar.

Sisi sayap, ada nama Federico Barba dan Kakang Rudianto.

Di laga malam ini, Hodak memasang tiga gelandang murni, yakni Marc Klok, Thom Haye, dan Luciano Guaycochea, untuk meredam perlawanan skuad Bali United.

Sementara itu, lini depan Hodak masih mengandalkan striker asing, Uilliam Barros, Berguinho, dan Ramon Tanque.

Berikut starting line-up Persib Bandung vs Bali United: