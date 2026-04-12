Kolaborasi Indonesia - Prancis, PSSI Asah 400 Pesepak Bola Putri Muda di Bandung

Minggu, 12 April 2026 – 17:00 WIB
Penggawa Persib, Layvin Kurzawa, saat menghadiri kegiatan coaching clinic sepak bola putri di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Sabtu (11/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PSSI terus mendorong pengembangan sepak bola putri melalui program kolaborasi internasional.

Terbaru, coaching clinic sepak bola wanita bertajuk 'Women Empowerment in Football Collaboration' digelar di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara PSSI, Federasi Sepak Bola Prancis, serta Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Acara tersebut turut dihadiri pemain Persib Bandung asal Prancis, Layvin Kurzawa.

Exco PSSI, Vivin Cahyani, mengatakan program ini menjadi bagian penting dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis melalui sepak bola.

"Ini adalah event kolaborasi antara PSSI Federasi Sepak Bola Prancis, dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Kami bersyukur dan bangga karena ini menjadi inisiasi program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Prancis melalui sepak bola," kata Vivin, dikutip Minggu (12/4).

Dalam kegiatan tersebut, PSSI menggelar tiga agenda utama untuk mendukung perkembangan sepak bola putri di Tanah Air.

Pertama, coaching clinic yang melibatkan 60 pelatih wanita dan 400 pemain usia dini dari 8 hingga 14 tahun. Para pelatih mendapatkan materi langsung dari pelatih asal Prancis, yakni Paul-Ludovic dan Jean-Claude, yang pernah melatih Kylian Mbappé saat masih di akademi.

"Ini memberikan kesempatan luar biasa bagi pelatih dan pemain untuk belajar langsung dari pelatih Timnas Prancis," ucapnya.

