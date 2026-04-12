Persib vs Bali United: Serdadu Tridatu Siap Redam Thom Haye Cs di Pekan 27 BRI Super League

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bali United punya modal besar saat tandang ke markas Persib Bandung di pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Menantang Persib Bandung yang merupakan juara bertahan, Bali mengaku sudah punya cara untuk meredam perlawanan Thom Haye cum suis.

Pekan lalu, tim berjuluk Serdadu Tridatu ini baru saja mengalahkan PSBS Biak dengan skor meyakinkan 6 - 1. Kemenangan besar, jadi modal penting buat Ricky Fajrin dkk, terbang ke Bandung dengan kepercayaan diri yang tinggi.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen tak membantah, bila kemenangan di laga pekan lalu, mengangkat mental para pemain.

"Kami baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Biak dengan hasil yang sangat bagus dan mencetak banyak gol, jadi kami senang dengan hal itu," kata Jansen, dalam konferensi pers pralaga.

Juru taktik asal Belanda itu berharap, kemenangan besar juga akan diraih anak asuhnya. Bermodalkan rekaman video yang sudah dia pelajari, Bali United datang dengan persiapan yang matang.

"Kami berharap bisa membawa kepercayaan diri tersebut ke pertandingan ini. Kami sudah melihat rekaman video mereka lagi, juga pertandingan terakhir kami saat melawan Persib Bandung, jadi kami mendapatkan banyak informasi," ujarnya.

"Semoga kami bisa membuat rencana yang bagus untuk besok," lanjutnya.