Persib vs Bali United, Laga Reuni Eliano Reijnders dan Mantan Pelatih Johnny Jansen di GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib, Eliano Reijnders akan reuni dengan mantan pelatihnya di PEC Zwolle, Johnny Jansen, dalam pertandingan melawan Bali United.

Suasana penuh nostalgia ini akan tersaji pada pertandingan pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Johnny Jansen bukanlah sosok asing bagi pemain kelahiran Finlandia itu. Mereka pernah terlibat dalam satu tim, saat sama-sama membela PEC Zwolle di Eredivisie musim 2023.

Ketika Jansen berkarier di Indonesia, pelatih asal Belanda itu secara terbuka mengungkapkan keinginannya memboyong Eliano Reijnders ke Bali United. Namun, Eliano memilih Persib Bandung sebagai pelabuhannya.

Kini, keduanya akan kembali dipertemukan, bukan sebagai rekan, tetapi lawan di atas lapangan.

Eliano mengaku antusias dengan duel klasik ini. Terlebih pertemuannya dengan Johnny Jansen dan mantan rekan satu timnya.

Diketahui, Johnny Jansen juga turut membawa anak asuhnya dari PEC Zwolle, yakni penjaga gawang, Mike Hauptmeijer.

"Saya pikir tentu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka menang di pertandingan terakhir 6 - 1. Tentu saja, ini adalah (pertandingan) melawan mantan rekan satu tim dan juga mantan pelatih saya, jadi akan menjadi laga yang berat, tapi akan menyenangkan untuk bertemu mereka lagi," ujarnya Eliano di Bandung, Jumat (10/4).