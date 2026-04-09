Lawan Bali United, Persib Dipastikan Tanpa Julio Cesar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni ujian berat saat menghadapi Bali United pada pertandingan pekan ke-27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Laga krusial ini menjadi penting, demi menjaga tren positif Persib hingga akhir musim.

Adapun Bali United datang ke markas Persib dengan modal kemenangan besar. Sebelumnya, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 6 - 1.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, memastikan timnya akan kesulitan saat menghadapi Bali United. Namun begitu, ia percaya diri menghadapi perlawanan tim asuhan Johnny Jansen.

"Bali menang 6 - 1, mereka pastinya akan percaya diri. Mereka punya skuad yang bagus, pertandingan melawan mereka selalu sulit tapi kami bermain di kandang," kata Hodak di Bandung, Kamis (9/4).

Hodak optimistis, timnya bisa memenangkan duel klasik itu, sebab mereka tampil di rumah sendiri. Dukungan puluhan ribu suporter Bobotoh di stadion, menambah daya juang Thom Haye cum suis.

"Kami bermain di kandang dan di kandang kami selalu memiliki keuntungan dari para penggemar, jadi saya berharap kami akan mendapatkan hasil positif," ucapnya.

