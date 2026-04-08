Bojan Hodak Bicara Soal Masa Depannya di Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bojan Hodak masih belum memutuskan soal masa depannya di Persib Bandung.

Pelatih berkepala plontos itu masih bernegosiasi dengan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).

Hodak mengakui bahwa pembicaraan dengan manajemen sedang berlangsung.

Seperti diketahui, kontrak Hodak bersama Persib akan berakhir pada 31 Mei 2026, bertepatan dengan akhir musim Super League 2025/26.

Pelatih asal Kroasia itu mengonfirmasi, komunikasi dengan manajemen masih terus berlangsung.

Bahkan, ia menyebut Glenn Sugita selaku Direktur Utama Persib, memberikan tawaran yang cukup menarik.

"Sedang bicara (perpanjangan kontrak). Glenn memberi saya tawaran yang bagus," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (8/4/2026).

Namun, Bojan belum bisa memastikan apakah ia akan bertahan atau memilih opsi lain.