Lebarkan Sayap ke Bisnis Olahraga, Pemain Persib Marc Klok Resmi Buka Jungle Padel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Marc Klok melebarkan sayap ke dunia bisnis olahraga. Pemain Persib Bandung itu resmi membuka lapangan padel bernama Jungle Padel di kawasan Summarecon, Kota Bandung.

Klok mengungkapkan, pembangunan Jungle Padel dilatarbelakangi minimnya fasilitas olahraga padel di kawasan tersebut, meski lokasinya dinilai sangat strategis.

"Ya, kami membangun Jungle Padel di Summarecon karena belum banyak aktivitas seperti ini di sini. Padahal lokasinya sangat strategis, dekat GBLA, Whoosh, akses tol, dan pusat perbelanjaan," kata Klok saat ditemui di Jungle Padel, Rabu (8/4/2026).

Dalam bisnis ini, Klok tidak sendiri. Dia menggandeng sejumlah rekannya, termasuk Beckham Putra dan Thom Haye, serta dua partner lainnya.

Menurut pemain naturalisasi tersebut, padel dipilih karena memiliki karakter olahraga yang santai, tetapi tetap menyehatkan.

"Padel itu olahraga yang menyenangkan, santai, dan tidak terlalu melelahkan seperti sepak bola. Kita tetap aktif, tapi juga bisa bersenang-senang. Bisa ngobrol, bertemu orang, mirip seperti golf," jelasnya.

Klok menambahkan, padel juga cocok dijadikan sarana menjalin relasi, termasuk untuk kebutuhan bisnis.

"Bisa juga untuk meeting dengan partner bisnis, tapi tetap fun di saat yang sama," tuturnya.