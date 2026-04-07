Persib Sisakan Delapan Laga, Haji Umuh: Tidak Ada Kata Draw

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung menyisakan delapan pertandingan di putaran dua BRI Super League 2025/26.

Setelah membungkam Semen Padang dengan skor 2-0, berikutnya Bali United adalah tim yang akan dihadapi Persib.

Laga melawan Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, meminta kepada para pemain untuk tidak jemawa dan menganggap serius setiap lawan yang akan dihadapi. Delapan laga terakhir adalah final yang harus bisa dimenangkan.

"Saya menitip pesan kepada mereka, jangan jemawa dan jangan menganggap enteng. Setiap pertandingan kita anggap saja final," kata Umuh saat dihubungi, Selasa (7/4/2026).

"Jadi semuanya harus serius dan semuanya juga tidak ada yang leha-leha. Harus semangat, harus semangat," lanjutnya.

Di sisi lain, sosok Bos Persib itu juga mewanti-wanti pemain untuk mewaspadai kebangkitan Persija Jakarta.

Rivalitas tinggi antar kedua tim diprediksi akan tersaji pada pertandingan yang akan berlangsung pada 10 Mei, mendatang.