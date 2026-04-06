Persaingan 3 Besar Super League, Pelatih Persib Bojan: Kami Punya Keunggulan Lebih di Depan Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persaingan papan atas klasemen BRI Super League 2025/26 masih berjalan ketat. Pada pertandingan pekan ke-26, tiga tim teratas saling mengejar poin.

Persib Bandung menang 2 - 0 atas Semen Padang, Borneo FC membungkam Madura United 3 - 1, sedangkan Persija Jakarta kalah tipis 2 - 3 dari Bhayangkara FC.

Dengan hasil ini, Maung Bandung bertahan di peringkat pertama dengan 61 poin. Marc Klok cs masih terpaut empat poin dari Borneo FC dan sembilan poin dengan rivalnya, Persija.

Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, timnya tak boleh jemawa sekalipun kini ada di posisi puncak. Antara Borneo dan Persija masih bisa mengejar dan menggeser posisi Persib.

Maka dari itu, ia tidak mau menjadikan hasil pertandingan pekan ini sebagai patokan. Masih tersisa delapan laga 'final' yang harus mereka taklukkan.

"Masih banyak pertandingan. Ya, bagus bahwa mungkin kami punya keunggulan lebih di depan Persija, tapi belum ada yang terjadi," kata Hodak, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, Borneo FC adalah tim potensial yang bisa saja menggeser posisinya. Hanya berjarak empat poin saja, Hodak meminta anak asuhnya untuk tetap fokus di laga-laga berikutnya.

"Jarak kami dengan Borneo masih empat poin, jadi kami hanya perlu fokus pada laga-laga berikutnya," pungkasnya. (mcr27/jpnn)