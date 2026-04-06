Meski Menang, Pelatih Persib Bojan Hodak Beri Catatan Khusus Soal Laga Lawan Semen Padang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung sukses mengamankan tiga poin seusai mengalahkan Semen Padang dengan skor meyakinkan 2 - 0 pada pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026) malam.

Dua gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh penyerang asal Brasil, Ramon Tanque, di menit 32 dan 70.

Laga berlangsung ketat sejak menit awal. Semen Padang sempat memberikan tekanan dan tampil lebih baik pada 20 hingga 30 menit pertama. Namun, Persib perlahanan mampu keluar dari tekanan dan mulai mengambil alih permainan.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui pertandingan berjalan tidak mudah sesuai prediksinya.

"Saya sudah katakan sebelumnya, ini akan menjadi laga yang sulit, dan pada akhirnya memang sulit. 20 - 30 menit pertama mereka masuk ke permainan dengan lebih baik. Setelah itu, perlahan kami mulai mengontrol," kata Hodak, dikutip Senin (6/4).

Setelah berhasil membuka keunggulan lewat gol Ramon Tanque, Persib sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk menambah keunggulan lebih cepat. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap tipis hingga jeda pertandingan.

Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih dominan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Semen Padang pun kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

"Saya pikir di babak kedua kami mendominasi permainan. Menurut saya, tidak banyak peluang bagi mereka. Tapi sekali lagi, kami bisa mencetak satu gol lagi, kami punya beberapa peluang untuk cetak lebih banyak," jelasnya.